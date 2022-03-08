Yüksekova’da 132 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan arama 132 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 8 Mart 2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda, 132 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.