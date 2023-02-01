Yüksekova’da 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Ocak 2023 Salı günü saat 18.40 sıralarında Yüksekova ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 1 çuval içerisinde toplam 8 paket halinde daralı ağırlığı 6 kilo 680 gram eroin ile 4 kilo 220 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 10 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.