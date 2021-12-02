Yüksekova’da 10 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki kırsal alanda 10 paket halinde 10 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada; " İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.12.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi kırsal alanında; 10 paket halinde 10.750 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.