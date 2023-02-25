Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığını Perviz Geçirgen 23 oyla kazandı

Yüksekova Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurul seçimini 23 oyla Perviz Geçirgen kazandı.

Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen Ziraat Odası 5. Olağan Genel Kurul seçiminde 6 aday yarıştı. Toplamda 73 delegenin katılımıyla gerçekleşen seçimi 23 oy ile Perviz Geçirgen kazandı. 2004 yılında kurulan Ziraat Odası Başkanlığı 19 yıl sonra değişti.

"Kazanan Yüksekova oldu"

Bir konuşma yapan seçimi kazanan Perviz Geçirgen, ”Bugün Yüksekova’da hizmet alanında sorumluluk getirilen bir seçim oldu. Bu sorumluluklarla bütün çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Bize bu denildi, bize başkan değil bize hizmetkâr lazım dediler. Bizde bundan sonra tüm çiftçilerimizin hizmetinde olacağız. Biz tüm sorumluluklarımızın üzerinde geleceğiz bunun farkındayız. Daha güzel, üreten bir Yüksekova için el vereceğiz. Rabbim bizi utandırmasın inşallah. Her zaman yaptığımızı projelerini laikiyle yerine getireceğiz. Bugün kazan Perviz Geçirgen olmadı, kazanan Yüksekova oldu. Bugün 73 delege kazandı. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra hepimiz el ele vererek Yüksekovamıza sahip çıkacağız. Daha güzel ve üreten bir Yüksekova için. Bundan sonrada da her zaman olduğu gibi Yüksekova için çalışacağız’’ dedi.