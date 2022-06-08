Yüksekova semalarında çıkan yarım hilal mest etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki yarım büyük ay, kartpostallık görüntüsüyle görenleri mest etti.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay, hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle ilçenin dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak bol bol resim çektiler. Hemen hemen hergün aynı şekilde Yüksekova semalarında görüyoruz diyen Cami İnce isimli vatandaş, "Yüksekova semalarından her gün farklı bir boyutta güzel bir hilal görüntüsü oluşuyor. Her akşam geç saatlerde dağların üzerine inmesiyle farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü veriyor. Kendisine hayran bırakıyor. Doyasıya izleme keyfini de bulduk’’ dedi.