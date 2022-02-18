Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, öğrencileri sinemayla buluşturdu.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, her hafta olduğu gibi bu haftada farklı bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı polisler, Yeni Mahalle yolunda bulunan Şemsettin Anadolu Lisesinde 200 öğrenciyi akşam saatlerinde sinema etkinliğinde bir araya getirdi. 2 saat boyunca süren etkinlikte öğrencilere patlamış mısır ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

Öğrencilerle güzel zaman geçirdiklerini belirten Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, “İlçemizde pansiyonda kalan öğrencilerimize yönelik sinema etkinliği düzenlemek istedik. Öğrencilerimizi pandemiden kaynaklı stresten kurtarmak ve onlarla bir arada olmak için bu etkinliği düzenledik. Bu vesileyle ilçemizde bulunan tüm öğrencilere ulaşmak istiyoruz. Bizde akşam saatlerinde öğrencilerimizle bir araya gelerek, film gösterimini gerçekleştirdik. Tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Azra Avcı isimli öğrenci ise ’’Bende pansiyonda kalıyorum. Bugün Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü bize sürpriz yapıp, okulumuzda sinema keyfi yaşattılar. Bunun için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Güneş başta olmak üzere hepsine tek tek teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.