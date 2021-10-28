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Yüksekova polisi 6 bin öğrenciye ders vererek büyük bir başarıya imza attı

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 bin öğrenciye genel güvenlik kurallarından, siber güvenliğe kadar birçok alanda ders vererek büyük bir başarıya imza attı.

HAKKARİ 28.10.2021, 12:34
Yüksekova polisi 6 bin öğrenciye ders vererek büyük bir başarıya imza attı

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 bin öğrenciye genel güvenlik kurallarından, siber güvenliğe kadar birçok alanda ders vererek büyük bir başarıya imza attı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından ’Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar’ projesi kapsamında ilçe genelinde eğitim gören öğrencilere, genel güvenlik, siber güvenliğe kadar birçok konuda bilgilendirmeler yapılıyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı görevli polislerin anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseye kadar okuyan öğrencilere yönelik olarak eğitim vermeye devam edecek. Bu çalışmaların yanı sıra öğrencilere, ödüllü satranç ve voleybol turnuvalarını da bu ay içerisinde düzenleyeceklerini belirttiler. 6 bin öğrenciye ders verdiklerini belirten Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, ’’Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğimizce yürütülmekte olan büyük kalplere minik dokunuşlar isimli Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında ilçemiz merkezinde eğitim faaliyeti yürüten anaokul ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik takribi 6 bin öğrenciye eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimizde anaokullarda polisin ne iş yaptığı, polislerden korkulmaması gerektiği gibi konular mevcut. İlkokullarda genel güvenlik konularını ortaokullarda toplumsal yaşamda uyulması gereken konuları ve son olarak liselerimizde siber güvenlik internet bağımlılığı sosyal medya kullanımı gibi konulara yer veriyoruz. Bu eğitimlerde öğrencilerimize muhtelif hediyeler hazırladık. Yine bu projemiz kapsamında bu ay içerisinde ilkokullar arası satranç turnuvası liseler arası voleybol turnuvasının çalışmalarını tamamladık. Turnuvalarımızda birbirinden güzel ödüller öğrencilerimizi bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu turnuvalarımızı da nasipse gerçekleştireceğiz. Projemizin adından da anlaşılacağı üzere ilçemizde eğitim gören büyük kalpli öğrencilerimize ilçe emniyetimizce minik minik dokunuşlar ile yanlarında olduğumuzu hissettirip kalplerinde yer edinmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek veren bilhassa saygıya değer ve layık öğretmenlerimize çaba ve gayretleri için kalbi teşekkürlerimizi sizin vesilenizle bir kez daha iletiyoruz’’ şeklinde konuştu.

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