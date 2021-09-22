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Yüksekova Nehil Sazlığı’nda yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

HAKKARİ 22.09.2021, 20:54
Yüksekova Nehil Sazlığı’nda yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova’da bulunan ve birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda yangın çıktı. Sazlıktan yükselen dumanlar, Yüksekova şehir merkezi ve çevre köylerinde görülürken, köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

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