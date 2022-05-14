Yüksekova merkeze gelen tilki, bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine kış mevsiminde gelen tilki, baharın başlamasıyla bir evin bahçesinde yavrularıyla görüntülendi.

Kış mevsimin başlamasıyla yüksek kesimlerde yaşayan Tilki yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayınca Yüksekova merkeze indi. Kış boyunca Yüksekova merkezde yaşamını sağlayan Tilki, bu sefer kalıcı kalarak ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Cebeli Balin’in bahçesinde yavrularıyla beraber görüntülendi. Sadece merkezde kış ayında görülen Tilki, baharın gelmesiyle bahçede yavruyla görüntülenmesi ise ayrı bir güzellik kattı. Cebeli Balin, ’’Bunlarda bölgenin zenginlikleri aslında. Her canlı yaşamayı hak ediyor. Kış aylarında gelen Tilkimiz şuan bahçemizde ve yavrularıyla yaşıyor. Elimizde geldikçe zarar vermeyeceğiz onlarda bakacağız’’ dedi.