banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?

Yüksekova kırsalındaki mağarada mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ 08.10.2021, 09:19
Yüksekova kırsalındaki mağarada mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette; 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası, 4 adet pil ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1