Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Haberleri - DHA, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlere yönelik ’Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü/Bölük-1 Operasyonu’ düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 24 şarjör ve 312 mermi, 1 RPG-7 roketatar namlusu, 8 el bombası, 1 Bixi namlusu, 2 Bixi mayonu, 8 uçaksavar mühimmatı, 16 adet rulo kablo, 2 ayrı paket içerisinde TNT patlayıcı, 1 adet C4 tipi patlayıcı, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet dürbün, 1 adet monitör, 1 adet 4’lü şarjör kütüklüğü, 2 adet palaska, 8 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.