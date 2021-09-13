Yüksekova kırsalında 3 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyon kapsamında 3 ayrı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "12 Eylül 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon kapsamında 3 ayrı sığınakta; 100 kilogram amonyum nitrat, 3 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 4 adet el bombası, 13 adet Doçka mühimmatı, 24 adet uçaksavar mühimmatı, 88 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı, 6 adet uçaksavar boş kovanı, 114 adet Bixi mühimmatı, 16 adet M-16 Piyade Tüfeği mühimmatı, 12 adet HK 33 mühimmatı, 14 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet Doçka alev gizleyeni,1 adet Doçka sehpası, 1 adet sevk fişeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği gaz pistonu, 2 adet aydınlatma fişeği, 1 adet havan nişangahı, 1 adet sinyal güçlendirici, 1 adet akü, 41 adet tüp, 1 adet transistör, 1 adet kelepçe, 47 top elektrik kablosu, 44 adet ilaç,18 adet serum iğnesi, 30 çift ayakkabı, 4 adet jelikan bidon, 1 adet boş şırınga, 1 adet bit ilacı, 4 adet böcek ilacı, 1 adet yelek, 1 top çamaşır ipi ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.