Yüksekova kırsalında 2 kilo 530 gram kubar esrar ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen arama faaliyetinde; 2 kilo 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

6 Ocak 2022 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen arama faaliyetinde; 2 kilo 530 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.