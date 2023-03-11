Yüksekova kadın futbol takımı evinde yenildi

Türkiye Kadınlar 2. Ligi 1. haftasında mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, konuk ettiği 1955 Batman Belediye Kadın Futbol Takımına 2-0 yenildi.

TFF Kadınlar 2. Ligi’nin ilk maçında Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 1955 Batman Belediye Kadın Futbol Takımını kendi sahasında ağırladı. Maçın 20. dakikasında rakip takım Hamide Şeylan’ın gölüyle takımına 1-0’lık üstünlük sağladı. Maçın devamında Yüksekova Kadın Futbol Takımı tüm mücadelesine rağmen golü bulamazken, maçın ikinci yarısının 80. dakikasında rakip takım Kezban Yorga’nın golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. Şehir stadında oynanan maçta mücadele eden kadın futbolcular 90 dakika sonunda ev sahibi Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı 2-0’lık yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Öte yandan TFF Bölgesel Amatör Lig’inde mücadele eden Yüksekova Belediyespor, sezonun ikinci yarısında Şırnak İdman Yurdu Spor’u sahasında ağırlayacak. Yüksekova Belediyespor yönetimi tüm Yüksekovalıları takımlarını desteklemek için maça davet etti.