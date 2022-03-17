Yüksekova Hafızlık Ortaokulu başarısıyla dikkati çekiyor

Milli Eğitim Bakanlığının proje okullarından olan Hakkari’nin Yüksekova Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hafızlık eğitiminin yanı sıra diğer derslerdeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve şube müdürleri ile birlikte bu sene ilk defa öğrenci alan okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğrencilerin başarısında hafızlığın çok büyük etkisi olduğunu söyledi. Müdür Gür, "Hafızlık eğitimi alan öğrencilerin dersleri hızlı algıladıklarını gözlemledik. Bu durum öğretmenlerimize de büyük kolaylıklar sağlıyor. Dersi anlatırken hiç zorlanmıyorlar. Öğrencilerimizin matematik ve fen bilimleri derslerindeki motivasyonları yüksek. Öğretilen kurallar ve formülleri daha hızlı kavrıyorlar. Böylelikle hafızlık, okul eğitimindeki başarıyı da artırıyor. Amacımız hafız doktor, mühendis ve hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmaktır" dedi.