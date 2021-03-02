Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, “Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki gibi hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak; engellilere yönelik ayırımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için çalışmalar yapmak, özürlülüğe yol açan nedenleri ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak, engelliler arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır” dedi.