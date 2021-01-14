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Yüksekova beyaza büründü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü.
HAKKARİ 14.01.2021, 20:19
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü.
Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Günlerdir Meteoroloji tarafından kar uyarısı sonrası akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürerek ilçeyi beyaza bürüdü. İş yerinin önünü temizleyen Süleyman Atılgan isimli esnaf, "Sabah saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava akşam saatlerinde etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü. Gelen müşterilerde zorlanmasın diye iş yerimin önünü temizledim. Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecek görülüyor. İnşallah bu kar yağışı en azından bu illet hastalığı bitirir’’ dedi.Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, öte yandan Yüksekova Belediyesi ve İlçe Özel İdare ekipleri ise yol temizleme çalışmasına başladı.
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