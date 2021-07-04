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Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu’ açıldı.

HAKKARİ 04.07.2021, 11:58
Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Yüksekova Beşiktaş Futbol Okulu’ açıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, okulun açılışını yaparak, genç sporcularla sohbet etti. Okulla ilgili bilgi veren Antrenör Necmettin Tekin, “Öncelikli olarak çocukları spora teşvik etmek için futbol okulumuzu açtık. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve en önemlisi ise yetenekli sporcular yetiştirerek batı illerinde yapılacak olan seçmelere göndermektir. Çocuklarımızın geleceğini daha güzel yarınlara kavuşturmak olacaktır. Kayıtların halen devam ediyor ve 6-16 yaş aralığında sporcuların başvuru yapabilirler’’ dedi.
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