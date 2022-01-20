Yüksekova 97 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 42 kilo eroin ve 55 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Ocak 2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, 42 kilogram eroin ve 55 kilo 500 gram metamfetamin olmak üzere 97 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.