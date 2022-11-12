Yöresel tatları geleceğe taşıyorlar

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yöreye ait yumuşan (gühûşk/alıç), Türk mutfağının çeşitli lezzetleri ile harmanlayarak renkli bir yiyecek şölenine imza atılar.

Hakkâri Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencileri, Hakkâri yöresinin güzide meyvelerinden yumuşanı (gühûşk/alıç), Türk mutfağının çeşitli lezzetleri ile harmanlayarak renkli bir yiyecek şölenine imza atılar. Valiz İdris Akbıyık’ın himayelerinde başlatılan eğitim seferberliğinde sadece akademik başarıda değil, hayatın her alanına hitap eden geniş eğitim yelpazeyıe evlatlarımızın gelecekte meslek sahibi olabilecekleri nitelikli çalışmalar ortaya koyarak başarılı ve güzel sonuçlar elde etmeye devam ettiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin yiyecek-içecek bölümü öğretmen ve öğrencileri işte bunun çok güzel bir örneğini sergilediler. Türkiye’de, bir ilke imza atarak yöremizin güzide meyvelerinden, şifalı olduğu kadar çok farklı bir aroması olan yumuşan (gühûşk/alıç) meyvesini, sofralarımıza nasıl daha farklı tatlarla taşırız, bunun üzerine düşünerek araştırmalarını yapmışlar ve çok başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Aslında yiyecek- içecek bölümü, insan yaşadığı sürece ölmeyecek bir bölüm. Meslek liselerimizin bu ve diğer bölümleri, hem çok eğlenceli hem de istihdam alanları geniş. Kendilerini kanıtlamış öğrencilerimiz, mutlaka iş buluyorlar. Bu farklı ve başarılı üretim çalışmasına imza atan okulumuzu tebrik ediyorum" dedi.

Okulun yöneticileri ile yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü öğretmenleri ise "Okulun öğretmen ve öğrencilerinin, yumuşanı (alıç), daha önce görülmemiş şekillerdeki farklı lezzetlerle buluşturarak ortaya çıkardıkları ve tamamen organik olan ürünler hakkında bilgi verdiler. Yumuşanlı yulaflı bar, yumuşanlı truff, yumuşan pestili, yumuşan marmelatı, yumuşan hoşafı, yumuşan sirkesi, yumuşan reçeli, yumuşan çayı, yumuşan baharatı, yumuşanlı ve cevizli sucuk, yumuşan kurusu, yumuşanlı lokum, yumuşanlı şekerleme, yumuşan şekeri ve yumuşanlı çikolata.

Çok eğlenceli ve istihdam alanı çok geniş bir bölümde çalışıyoruz. Öğrenci sayımız, yüzün üzerinde. Öğrencilerimiz burada; Türk ve uluslararası mutfak uygulamaları konusunda eğitim alıyorlar. İşletmede de mümkün olduğunca bunları uyguluyorlar. Öğrencilerimizin, kendilerini geliştirmeleri için kokteyl niteliğinde bir çok etkinlik yapıyoruz. Bu yıl da yöremizin güzide meyvelerinden tam bir şifa kaynağı olan yumuşan ((gühûşk/alıçın) üzerinde çalışarak misafirlerimizi, farklı bir lezzet yolculuğuna çıkarmak istedik. Bugüne kadar hiç üretilmemiş çeşitler üzerinde kafa yorduk. Ziyaretçilerden gelen olumlu dönütlerden de anlıyoruz ki bunda başarılı olmuşuz. Çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve misafirler, öğretmen ve öğrenciler eşliğinde, sergiyi gezerek yumuşanın lezzet yolculuğuna şahit oldular ve hayranlık uyandıran ve ziyaretçilerden tam not alan bu ürünlerin üretiminde emeği geçenleri, tebrik ettiler.