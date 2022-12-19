Yazar Mustafa Turan: “Okumanın zamanı ve zemini yoktur”

Hakkari Valiliği ve belediyesi tarafından “İrfan ve Medeniyet Buluşmaları” çerçevesinde konferans düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, "Gençlikten geleceğe değerlerimiz, kültürümüzde kitabın yeri, bir kitap bir insan" konusunda açıklama yaptı. Mustafa Turan, "Türkiye’de kitap okuma oranı yüzde 4,5, gazete okuma oranı yüzde 22, televizyon izlenme oranı yüzde 94’tür. Okumanın zamanı ve zemini yoktur. Çığın hastalığı olan bunamanın önene geçmek için tek çare kitap okumaktır. Çünkü sinir hücreleri ancak kitap okuyarak korunur. Dünyada başarılı olmuş insanlar çok kitap okumaları ve çok çalışmalarıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma ‘Bir kitap bir insan’ diyerek kitap okuma alışkanlığı ve sevgisini kazandırmayı amaçladık. Başarı beyinde başlar, göz ve beyin uyumuna dikkat edelim. Okumanın zamanı ve zemini yoktur. Bizim bir yılda bastırdığımız kitapları Japonlar bir günde basıyor" dedi.

Hakkari’ye yapılan hizmetler ve doğal güzelliklerine de değinen Mustafa Turan, böyle bir coğrafyanın hiçbir yerde olmadığını ifade ederek, Hakkari’ye güzel hizmetler yapan Vali İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

Teşekkür konuşması yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise göreve geldiği günden beri yaklaşık 65 bin kitap dağıttıklarını söyledi. Akbıyık, "Kitap insan kadar insan kitap kadar kıymetlidir. Aslında kitap insan demek. İnşallah hep beraber anlayacağız hem de okuyacağız. Artık terörden ve şiddetten bahsetmiyoruz. Gündemimizde kitap ve eğitim var, sempozyumlar var, festivaller var. Hakkari’de hayat var diyoruz, hakikaten eğitim var, kitap var hep beraber bu kitabı okuyacağız. Değerli Tarihçi-Yazar Mustafa Turan’a da güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Konferans “ideal din görevlisinin vizyonu ve motivasyonu, aile içi iletişim, mutlu aile başarılı çocuk, başarıdan motivasyon, kaliteli eğitim ideal öğretmen” konularıyla devam edecek.

Konferansa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Tarizim Müdürü İdris Ağacanoğlu, belediye, milli eğitim personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.