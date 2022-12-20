Yazar Mustafa Turan: “Anasız babasız yaşanır ama vatansız yaşanamaz”

Yazar Mustafa Turan, gençlere değerlerin başında vatan sevgisinin geldiğini söyleyerek, Anasız babasız yaşanır ama vatansız yaşanamaz" dedi.

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından öğretmenevinde "Gençlikten Geleceğe Değerlerimiz" konferansı düzenlendi. İrfan ve Medeniyet Buluşmaları çerçevesinde önceki gün Atatürk Kültür Merkezinde protokol üyeleri ve gençlerin katıldığı "Bir kitap, bir insan" konulu konferansa katılan Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, bugün ise gençlere yönelik düzenlenen "Gençlikten Geleceğe Değerlerimiz" konulu konferansa katıldı.

Gençlere değerlerin başında vatan sevgisinin geldiğini söyleyen Turan, "Vatanın yoksa; bayrağın yoktur, özgürlüğün yoktur. Ecdadımız Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da vatanımız için kan döktü, can verdi. Vatanı bizlere emanet etti. Anasız babasız yaşanır ama vatansız yaşanamaz" dedi.

Konferansa yüzlerce öğrenci katıldı.