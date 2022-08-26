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Yaz kardeşlik kampı öğrencileri bir araya geldi

Hakkari’de ‘Yazın kardeşim var’ kampına katılan öğrenciler bir araya geldi.

HAKKARİ 26.08.2022, 10:23
Yaz kardeşlik kampı öğrencileri bir araya geldi

Hakkari’de ‘Yazın kardeşim var’ kampına katılan öğrenciler bir araya geldi.

Hakkari İl Müftülüğü tarafından başlatılan ‘Yazın kardeşim var’ kampına yüzlerce çocuk katıldı. Kampın sona ermesi ile birlikte yaklaşık 55 öğrenci öğretmenleri himayesinde gençlik ve spor il müdürlüğü kapalı yüzme havuzunda gönüllerince eğlendi. Daha sonra da öğrenciler kentin en büyük camisi olan Ulu Cami’de verilen yemekte ağırlandı.

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