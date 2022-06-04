Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen yaralı kaya kartalının tedavileri yapılarak Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.

Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen kaya kartalına ilk müdahale yapıldı. Muayene sonucunda sol kanat kısmı ve kafatası kısmında derin yaralar olan ve su kaybının fazla olduğunu tespit edilen kaya kartalı, gerekli tedavilerinin ardından Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gönderildi.