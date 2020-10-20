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Yaralı flamingo tedavi altına alındı

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE YARALI BULUNAN FLAMİNGO TEDAVİ ALTINA ALINDI.

HAKKARİ 20.10.2020, 10:56
Yaralı flamingo tedavi altına alındı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaralı bulunan flamingo tedavi altına alındı.

Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Şemdinli ilçesinden alınarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen flamingo tedavi altına alındı. Flamingonun sağlığına kavuşuncaya kadar Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde müşahede altına tutulacağı belirtildi.

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