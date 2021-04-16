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Yaralı çoban köpeği tedavi altına alındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de araç çarpması sonucu yaralanan çoban köpeği, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

HAKKARİ 16.04.2021, 13:19
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Yaralı çoban köpeği tedavi altına alındı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de araç çarpması sonucu yaralanan çoban köpeği, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Olgunlar köyünde aracın çarptığı çoban köpeği, köy sakinleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine ulaştırıldı. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi’nin yaptığı muayene sonucunda sol ayağında kırık olduğu tespit edilen köpeğe hemen ilk müdahale yapıldı. Ayağı alçıya alınan köpek, belediye kliniğinde müşahede altına alındı.

Veteriner ekipleri, yediği besinden dolayı zehirlenen yavru Alman kurdu cinsi köpeğe de ilk müdahaleyi yaparak müşahede altına aldı.
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