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Yaralı akbaba tedavi altına alındı
Hakkari’de yaralı halde bulunan akbaba, yapılan ilk tedavisinin ardından Van’a gönderildi.
HAKKARİ 31.08.2022, 14:16
Hakkari’de yaralı halde bulunan akbaba, yapılan ilk tedavisinin ardından Van’a gönderildi.
Doğa Milli Parklar (DMP) Müdürlüğü tarafından yaralı olarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen akbaba için ekipler seferber oldu. Röntgenleri çekilen akbabanın yapılan muayenesinde, kanat kısmında kırık olduğu tespit edildi. Akbaba, DEP personeline teslim edilerek Van’a gönderildi.
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