YADES ekibi sevindirmeye devam ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde ihtiyaç sahibi yaşlılara sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye teslim edildi.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek Programı (YADES) Birimi, yaşlıları sevindirmeye devam ediyor. Yaşlıların boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmaya çalışan YADES ekibi, mahallelerde ikamet eden yaşlılara psikososyal destek, yaşlı bakımı, evde sağlık hizmeti gibi birçok ihtiyaca yönelik hizmet veriyor. Çalışma bünyesinde 65 yaş ve üstü 123 yaşlının bu hizmetlerden rutin olarak faydalandığı belirtildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla YADES Birimi ve Hakkari Bedensel Engelliler Derneği görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi yaşlılara tekerlekli sandalye teslim edildi.