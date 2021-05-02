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Vefa Sosyal Destek Grubu görev başındı

Hakkari Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

HAKKARİ 02.05.2021, 17:31
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Vefa Sosyal Destek Grubu görev başındı

Hakkari Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Valilik bünyesindeki ekipler, merkezde birçok mahallede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı ve engelli olan vatandaşlara evde hizmet veriyor. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, “Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların gereksinim duyduğu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ekiplerimize ulaşan ihbarları değerlendirip, en kısa sürede ekiplerimizce vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmektedir” dedi.
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