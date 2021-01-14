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Vefa ekibi engel tanımıyor
Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" engel tanımıyor.
HAKKARİ 14.01.2021, 16:48
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Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" engel tanımıyor.
Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan, engelli, şehit yakını, gazi, öksüz, yetim ve tüm dar gelirli ailelerin yardımına yetişmeye devam ediyor. Merkez, belde, köy ve mezralarda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDV) Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki ekipler, aileleri evlerinde ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.
Yağışlı havaya rağmen Yeni Mahalle’de bulunan aileleri ziyaret eden Vefa ekibi; ailelere gıda kolisi, çocuklara ise değişik hediyeler verdiler.Ekipler, yardım dağıttıkları ailelere gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.
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