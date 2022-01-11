VEDAŞ’tan İHA Temsilcisi Taş’a ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz ve beraberindekiler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı Temsilcisi Feyzullah Taş’ı ofisinde ziyaret etti.

VEDAŞ Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin ve Kurumsal İletişim Personeli Aygül Faruk, İhlas Haber Ajansı (İHA), Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Türkiye İnternet Medyası Birliği Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş’ı ofisinde ziyaret etti. Müdür Eroğuz, gazetecilik mesleğinin hayli zor olduğunu belirterek, “Gazeteciler, mesleğin birçok zorluğuna rağmen gecesini gündüzüne katan, toplumumuzun birikimine ve demokratik hayatımıza katkı sunan bir mesleği icra etmektedirler. Basında görev yapan çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Feyzullah Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eroğuz ve beraberindekilere teşekkür etti.