VEDAŞ’ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor

Hakkari’nin Derecik ilçesinde etki olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızası Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından onarılıyor.

Yoğun kar yağışı ve fırtına yerleşim yerlerini enerjilendiren hatlardaki elektrik direklerini devirdi. Kar nedeniyle kırsal bölgelerde birçok noktada yolların ulaşıma kapandığı Derecik’te, direk devrilmesi nedeniyle oluşan arızalara VEDAŞ ekipleri müdahale ediyor. Oluşan arızaları gidermek ve bir an önce enerji akışını normale döndürmek için olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden görev yapan VEDAŞ, ilçe merkezini enerjilendiren hatlardaki elektrik arızasını onararak yeniden enerji verdi. Kar nedeniyle kapanan köy yollarını aşmaya çalışan ekipler, kırsal bölgelerdeki arızayı onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VEDAŞ’a iş makinesi ve personelle destek olduklarını ifade eden Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, “Bölgemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezimizi ve köylerimizi enerjilendiren hatlardaki bazı direkler devrilirken birçok noktada ise iletken kopmasına bağlı elektrik arızası yaşandı. Sürecin en başından beri VEDAŞ yetkilileri ile görüşme halindeyiz. Derecik Belediyemiz ve Şemdinli Belediyesi iş makinesi ile VEDAŞ’a destek oluyor. İnşallah kısa sürede bu afetten kurtulacağız. Halkımızın çığ riski olan bölgelere gitmemesini, Derecik-Şemdinli kara yolunda sis ve çığ tehlikesi nedeniyle çok zorunlu haller dışında seyahat etmemesini tavsiye ediyoruz” dedi.