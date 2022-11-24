VEDAŞ Zap suyu üzerine kurdukları teleferikle bakım çalışması yaptı

Kış mevsimin gelmesiyle birlikte VEDAŞ ekipleri bölgede zarar gören, arızalanan enerji nakil hatları ve yüksek gelirim direklerini güçlendirme çalışması başlattı. Vatandaşlara kış mevsiminde daha kaliteli hizmet vermek için çetin coğrafyada VEDAŞ ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Geçit vermeyen Zap suyuna karşı direkleri yenileme çalışması başlatan ekipler, kurdukları teleferikle malzemeleri karşıya geçirdi. Yapılan çalışma ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan VEDAŞ Hakkari İşletme Müdürü Ahmet Baran, "Kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Zap vadisinde kış hazırlıkları çerçevesi bakım onarım çalışmaları başlattık. Zap suyu hızlı aktığı için bu defa botları kullanmadık. Personelimiz bu nedenle karşıya geçebilmek için halatlardan oluşan bir teleferik yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren ekiplerimiz ile sahada yoğun çaba sarf ediyoruz. Dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz bir enerji vermek için canla başla 7/24 sahadayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu