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VEDAŞ, saha çalışanlarını ödüllendirdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğünde görev yapan saha çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurallarına gösterdikleri özen ve dikkat nedeniyle ödüllendirildi.

HAKKARİ 21.06.2021, 14:04
VEDAŞ, saha çalışanlarını ödüllendirdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğünde görev yapan saha çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurallarına gösterdikleri özen ve dikkat nedeniyle ödüllendirildi.

Personelin ödüllendirildiği etkinlikte konuşan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü M. Salih Eroğuz, “Sarp bir coğrafyada çetin iklim koşulları altında oldukça kritik bir görevi yerine getiriyoruz. Çalışmalarımız sırasında en önemli önceliğimiz ise personelimizin can güvenliğidir. Alanında uzman eğitimcilerimizin verdiği düzenli eğitimlerle ve sahada yaptığımız anlık denetimlerle İSG kültürümüzü kalıcı davranış haline getirmeyi hedefliyoruz. Bugün de İSG kurallarını içselleştirip başarı gösteren çalışanlarımızı plaket, sertifika ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Hedefimiz; tüketicilerimize sunduğumuz kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetini sıfır iş kazasıyla gerçekleştirmektir” dedi.
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