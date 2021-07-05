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VEDAŞ heyetinden Vali Akbıyık’a ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) heyeti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

HAKKARİ 05.07.2021, 15:16
VEDAŞ heyetinden Vali Akbıyık’a ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) heyeti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kavancı, VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okutur, VEPSAŞ Bölge Müdürü Murat Taş, VEDAŞ İl Müdürü Salih Eroğuz ve VEPSAŞ Hakkari İl Müdürü Yılmaz Özdemir, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
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