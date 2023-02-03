VEDAŞ ekibi çığ ve kurt sürüsü tehlikesi atlattı

Hakkari’de arıza onarım çalışması yürüten Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, zaman zaman çığ ve kurt tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Hakkari genelinde çetin kış şartlarına meydana okuyan elektrik arıza ekibi, inen çığı cep telefonları ile görüntüledi. Yüksek kesimlerde zaman zaman kurt sürüsüyle de karşılayan ekip, geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji arzında yaşanan aksaklıkları, özverili ve gayretli çalışmalarıyla onaran VEDAŞ arıza ekibi, zorlu doğa şartlarına adete meydan okuyor.

Özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ve kar araçlarının da kullanılamadığı yollarda yaya olarak ilerleyen ekipler, karlı yamaçları aşarak arıza mahalline ulaşıyor. Vatandaşların elektriksiz kalmaması için insanüstü emek harcayan ekipler, arıza mahalline ulaştıktan sonra gerekli onarımları gerçekleştirerek yeniden enerji vermek için büyük çaba harcıyor.

Yaptıkları geceli gündüzlü çalışmaları cep telefonu ile görüntüleyen ekipler, bir taraftan çığ diğer taraftan ise kurt tehlikesi ile karşı karşıya gelebiliyor. Fırtınalı havada bile yüksek rakımlı bölgelere çıkan ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor.