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Vanlı iş adamlarından Çukurca’ya ziyaret

Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir ve Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt’u ziyaret etti.

HAKKARİ 30.09.2021, 10:17
Vanlı iş adamlarından Çukurca’ya ziyaret

Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir ve Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt’u ziyaret etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca’nın son zamanlarda Üzümlü Sınır Kapısı’nı kullanan yabancı turistlerle birlikte önemli bir potansiyel yakaladığını belirtti. Kaymakam Kurt, Çukurca ilçe merkezi ve yakın illeri tercih eden Iraklı misafirleri ağırlamak için sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarıyla birlikte önemli projelerin oluşması için devlet olarak destek sunmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Kaymakam Kurt, misafirlerine teşekkür etti.

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