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Vali Yardımcısı Kumbasar Çukurca’da incelemelerde bulundu
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ VALİ YARDIMCISI TEVFİK KUMBASAR HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNDE DEVAM EDEN PROJELERE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.
HAKKARİ 24.08.2020, 13:07
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Çukurca ilçesinde devam eden projelere çalışmalarını inceledi.
Bir süre önce Hakkari Vali Yardımcılığına daha sonrada İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine getirilen Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar ilçe, köy ve mezralardaki ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamında Çukurca ilçesini ziyaret eden Kumbasar, Kaymakam Murat Öztürk’ü makamında ziyaret ettikten sonra ilçede devam eden projeleri ve yapılan çalışmalarını yerinde inceledi.
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