Vali Yardımcısı Kılıç’tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek’ grupları, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki ekiple kentin değişik mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Vali Yardımcısı Kılıç, talepleri not aldı.

Ziyaret edilen evlerde ailelere gıda kolisi yardımı, çocuklara ise çikolata ve kitap hediye edildi.

Hakkari Valiliği, ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret edilerek, taleplerini alınıp değerlendirilmesi ve bu doğrultuda temas kurularak toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılması amacıyla mülki idare amirlerinin vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam edeceği belirtildi.

Hakkarili çocuklar ise Vali Yardımcısı Kılıç’a okuyup polis, doktor ve hemşire olmak istediklerini söylediler.