banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

Vali Yardımcısı Kasımoğlu ilk toplantısını yaptı

Hakkari Belediyesindeki birim değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında yapıldı.

HAKKARİ 14.09.2021, 09:59
Vali Yardımcısı Kasımoğlu ilk toplantısını yaptı

Hakkari Belediyesindeki birim değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında yapıldı.

Hakkari Vali yardımcılığına yeni atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, belediye meclis toplantı salonunda birim müdürleriyle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilgili birimlerin ihtiyaçları ele alınırken, çalışmalar hakkında bilgi verildi. Soru cevap şeklinde geçen toplantıda mevcut devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0