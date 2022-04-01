Vali Yardımcısı Kasımoğlu gençlerle bir araya geldi

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Belediye ek hizmet binasındaki Vali İdris Akbıyık Kütüphanesi ve Etüt Merkezinde düzenlenen söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın startını verdiği gençlerle buluşma programı, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar’ın katılımı ile devam etmişti.

Kütüphane söyleşileri programının 4. konuğu olan Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu ile gençler arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Lise ve üniversite gençleri ile buluşma programı sohbet ortamında gerçekleşerek, tecrübe aktarımlarıyla devam etti.

Kütüphane söyleşi programına katılan lise ve üniversite öğrencileri, programın verimli geçtiğini belirterek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.