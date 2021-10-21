Vali yardımcısı Kasimoğlu 3 bin 500 rakımda

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında içme suyu çalışmalarını denetledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla Hakkari’nin içme suyu ihtiyacı karşılanan Berçelan yaylasındaki su kaynaklarının artırılması ve daha sağlıklı bir hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Etrafı karla kaplı 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, bölgede yapılan yeni su depoları ve yürütülen çalışmaları hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgi aldılar. Değişik noktalarda bulunan çalışma noktalarını tek tek dolaşarak, yerinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Kasimoğlu, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti. Kasımoğlu, ”Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Hakkari’nin içme suyu ihtiyacı karşılanan Berçelan yaylasında suların artırılması ve daha sağlıklı bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaları yerinde denetledik. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte inşallah sular daha da artırılacak” dedi.