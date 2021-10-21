banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ethereum rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek değeri!
Ethereum rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek değeri!
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Vali yardımcısı Kasimoğlu 3 bin 500 rakımda

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında içme suyu çalışmalarını denetledi.

HAKKARİ 21.10.2021, 16:17
Vali yardımcısı Kasimoğlu 3 bin 500 rakımda

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında içme suyu çalışmalarını denetledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatlarıyla Hakkari’nin içme suyu ihtiyacı karşılanan Berçelan yaylasındaki su kaynaklarının artırılması ve daha sağlıklı bir hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Etrafı karla kaplı 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, bölgede yapılan yeni su depoları ve yürütülen çalışmaları hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgi aldılar. Değişik noktalarda bulunan çalışma noktalarını tek tek dolaşarak, yerinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Kasimoğlu, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti. Kasımoğlu, ”Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Hakkari’nin içme suyu ihtiyacı karşılanan Berçelan yaylasında suların artırılması ve daha sağlıklı bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaları yerinde denetledik. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte inşallah sular daha da artırılacak” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2