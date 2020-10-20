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Vali Yardımcısı Gölbaşı’ndan korona virüs denetimi
HAKKARİ VALİ YARDIMCISI AZİZ GÖLBAŞI BAŞKANLIĞINDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA YÖNELİK KORONA VİRÜS DENETİMİ YAPILDI.
HAKKARİ 20.10.2020, 16:27
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Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi yapıldı.
Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ve polis ekipleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan her türlü ulaşım araçları, okul servisleri ve otogar gibi alanlarda korona virüs denetimi yaptı. Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan denetimde araçlar tek tek kontrol edildi. Vali Yardımcısı Gölbaşı, sürücü ve yolculara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Zabıta ekipleri de maskesi olmayanlara maske dağıtarak uyarıda bulundu.
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