Vali Yardımcısı Duruk’a veda yemeği
HAKKARİ VALİ YARDIMCISI İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ MUSTAFA DURUK’UN AĞIRI ELEŞKRİT KAYMAKAMLIĞINA ATANMASI NEDENİYLE UĞRUNA VEDA YEMEĞE VERİLDİ.
Hakkari Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk’un Ağırı Eleşkirt Kaymakamlığına atanması nedeniyle uğruna veda yemeğe verildi.
İl Özel İdaresi Kurum Müdürleri tarafından Hakkari evinde verilen yemeğe Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve kurum müdürleri katıldı. Hakkari’de görev yaptığı süre içerisinde merkez başta olmak köy ve mezralara yaptığı ziyaretler ve cana yakınlığı ile herkesin takdirini kazanan Mustafa Duruk bir süre önce Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığına atandı. Vatandaşlar ve kurum amirleri Duruk’a yeni görevinde başarılar diledi. Vali Yardımcısı Aziz Gölbaş’ı Kaymakam Duruk’a Hakkari hatırası olarak yöresel kilim hediye ederek, görevinde üstün başarılar diledi.
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