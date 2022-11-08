Vali yardımcıları Kaval bölgesindeki çalışmaları inceledi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ile Vali Yardımcısı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanı Halil İbrahim Köroğlu, birçok köy yollunda yapılan BSK asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda il özel idaresi tarafından grup köy yolları asfalta kavuşturuldu. Yaklaşık 18,5 kilometre asfaltın yapıldığı grup köy yolları güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu da; Geçitli, Kamışlı, Elmacık, Cevizdibi ve Kaval grup köy yolunda yapılan BSK asfalt yapım işini yerinde incelediler. Vali yardımcıları, daha sonra İl Özel İdaresi Geçitli Bakımevini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Cevizdibi köyü sakinlerinde Mahmut Engin, doğa harikası köylerinin yoluna sıcak asfaltla yapıldığını belirterek, “Başta valimiz, özel idare genel sekterimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.