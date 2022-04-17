Vali Vekili Kumbasar, ailelerle bir araya geldi

Hakkari Vali Vekili ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Dünya Yetimler Günü sebebiyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Yetimler Günü sebebiyle düzenlenen iftar yemeğine Vali Vekili Kumbasar, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve koruyucu aileler katıldı.

İftar programında masaları gezerek yakından ilgilendiği ailelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Vekili Kumbasar, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.