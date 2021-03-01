Vali Toprak’tan Hakkari’ye ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de bir dönem görev yapan Merkez Valisi Cüneyt Orhan Toprak, kenti ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte kayak kaydı.

Hafta sonu Hakkari’ye gelerek kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Toprak, daha sonra kayak merkezinde kaydı. Burada vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Vali Toprak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari’de daha önce vali olarak görev yapan Merkez Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Akbıyık, Vali Toprak’a Hakkari hatırası olarak genç kızların dokuduğu el emeği göz nuru kilim hediye etti.