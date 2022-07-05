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Vali Akbıyık’tan şehit korucuların ailelerine taziye ziyareti
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı’nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
HAKKARİ 05.07.2022, 08:32
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı’nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şehit korucular Kemal Alim ve Hüseyin Sarı’nın yakınlarının bulunduğu Çığlı ve Akkaya köylerine giderek, ailelere başsağlığı diledi.
Vali Akbıyık’a Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükavcu da eşlik etti.