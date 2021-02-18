Vali Akbıyık’tan Regaip Kandili mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, "Regaib Kandili, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapıdır. Allah’ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi olan Regaib Kandili’ni idrak ediyoruz. Kandiller, toplum hayatımızda müstesna yeri ve önemi olan, bizleri birbirimize yaklaştıran, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı çoğaltan ve inşallah hayatlarımıza feyz, lütuf ve inayet kazandıran özel gecelerdir. Üç aylara girdiğimiz bugünlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan Regaip Kandili’nde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve özgüven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya, ihtiyacımız daha da artmaktadır. Bu mübarek zamanı fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni ve üç aylarını tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını diliyorum" dedi.