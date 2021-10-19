Vali Akbıyık’tan Muhtarlar Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, “Muhtarlarımızın hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması ve problemlerine çözüm üretilmesi amacıyla ‘19 Ekim’ tarihi 2015 yılından itibaren ‘Muhtarlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelen muhtarlarımız, ülkemizde mahalli demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Muhtarlık, halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde ulaşmasını sağlayan, devleti ve milleti temsil eden bir müessesedir. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını tespit edip dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımızın kısıtlı imkânlarla yürüttükleri fedakâr hizmetleri valiliğimizce ve kaymakamlıklarımızca da görülmekte olup, kendilerine her türlü destek ve imkân sunulmaktadır, sunulmaya da devam edilecektir. Özellikle ilimizin konumu itibariyle hassas oluşu muhtarlarımıza çok büyük sorumluluk doğurmaktadır. Devletin temsilcisi olarak faaliyet gösteren bütün muhtarlarımızın görevlerini en iyi ve en içten yaptıklarından zerre şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.